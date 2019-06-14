HRW закликає Україну спростити виплату пенсій жителям Донбасу

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У Human Rights Watch заявили, що пенсіонери на Донбасі мають ті самі права на їхні пенсії, що й інші українці

Правозахисна організація Human Rights Watch закликає Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям окупованого Донбасу. Про це заявила заявила Рейчел Денбер, заступник директора HRW у Європі та Центральній Азії, повідомляє "Радіо Свобода".

У організації заявили, що щомісяця близько одного мільйона людей перетинають блокпости на Донбасі. Понад половина з них - люди, які їздять на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсій

"Пенсіонери на сході України мають ті самі права на їхні пенсії, що й інші українці, однак уряд робить їхнє життя складнішим. Є кроки, які українська влада може і має зробити, щоб спростити життя пенсіонерів", - заявила Денбер.

Зокрема, додамо, що сьогодні перші 34 жителя "ДНР" вирушили в Російську Федерацію за отриманням паспортів.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Ірина Фриз заявила, що Україна може позбавити пенсій жителів окупованого Донбасу, які отримають російські паспорти.

Ще раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію.