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Держфінансування отримають 11 партій

Новини » Політика    13.08.2019 - 19:30
Держфінансування отримають 11 партій
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держфінансування нададуть з 1 січня 2020 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) надасть політичним партіям державне фінансування їх діяльності на підставі результатів позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що державне фінансування нададуть з 1 січня 2020 року 11 політичних партій.

Держфінансування отримають 11 політичних партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Українська стратегія Гройсмана", "Партія Шарія", "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Зазначимо, що на фінансування з державного бюджету мають право всі партії, які набрали більше двох відсотків на парламентських виборах. Закон про держфінансування політичних партій ухвалили в 2015 році.

Додамо, що партія "Слуга народу" у 2020 році отримає близько 225 млн гривень, "Опозиційна платформа - За життя" 68 млн гривень, "Батьківщина" - майже 43 млн гривень. "Європейська солідарність" і "Голос" - 74 і 62 млн гривень (вони отримають додаткове фінансування за гендерний баланс).

Нагадаємо, ЦВК на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

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