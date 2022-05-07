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В Раді пропонують змінити статут внутрішньої служби ЗСУ. Мова йде про застосування зброї до військових

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Україна, Субота 07 травня 2022 14:50
В Раді пропонують змінити статут внутрішньої служби ЗСУ. Мова йде про застосування зброї до військових Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У бойовій обстановці командирам хочуть розширити повноваження щодо застосування зброї. Йдеться про припинення правопорушення, вчиненого підлеглими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.

"Законопроектом вносяться зміни до статті 22-1 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України", які передбачають виключення випадків заподіяння смерті військовослужбовцю при застосуванні зброї для припинення кримінального правопорушення, вчинюваного військовослужбовцем, якщо в інший спосіб неможливо припинити таке кримінальне правопорушення", - йдеться в опису суті законопроекту № 7351.

В законопроекті зазначається, що під кримінальним правопорушенням мається на увазі те, що пов’язане:

  • з непокорою;
  • опором чи погрозою керівникові;
  • застосуванням насильства;
  • самовільним залишенням бойових позицій та визначених місць дислокації військових частин (підрозділів) у районах виконання бойових завдань, та яке вчиняється військовослужбовцем в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці, з метою затримання такого військовослужбовця.

Відзначимо, що зараз частина 1 статті 22-1 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, до якої хочуть внести зміни, виглядає так: "У бойовій обстановці командир (начальник) може застосувати зброю чи віддати підлеглим наказ про її застосування, якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення, при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю".

У новій редакції депутати пропонують слова "при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю" виключити.

Як повідомлялося, у Верховній раді зареєстровано законопроект про виплати за поранення або загибель бюджетників та журналістів під час війни з Росією. Документ внесено до парламенту 5 травня та вже направлено до профільного комітету.

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