Кабмін схвалив спрощення роботи суду присяжних

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд пропонує заслуховувати справи півтора місяці, а не півтора роки

Кабінет міністрів схвалив два законопроекти, які регулюватимуть роботу суду присяжних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Пропонується покласти на суд присяжних визначення винуватості чи невинуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях, де передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років або довічного ув’язнення.

Уряд пропонує заслуховувати справи півтора місяці, а не півтора роки, як зараз; збільшити кількість присяжних з трьох до семи та зменшити кількість суддів, які розглядатимуть справу з двох до одного.

"Спрощуємо порядок формування списку присяжних: виключаємо з процедури його формування місцеві ради, які місяцями затягували затвердження списків. Ці обов’язки передаємо безпосередньо теруправлінням Державної судової адміністрації", - написав Гончарук.

Нагадаємо, закон президента Володимира Зеленського про судової реформи, яким передбачається скорочення суддів Верховного суду і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у четвер, 7 листопада, набув чинності. Проти цього закону виступають ряд міжнародних інституцій.