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Кабмін підтримав законопроект про вдосконалення третейських судів

Новини » Політика     30.01.2020 - 18:14
Кабмін підтримав законопроект про вдосконалення третейських судів
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Третейські суди планують включити в роботу організацій на постійній основі

Кабінет міністрів України підтримав розроблений Міністерством юстиції законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За словами глави Мін'юсту Дениса Малюська, згідно із законопроектом, третейські суди будуть діяти на постійній основі при організаціях, а також будуть розширені повноваження органів третейського самоврядування.

"Ми плануємо створити ефективну систему третейських судів, яка значно розвантажить судову систему, оскільки буде відновлено довіру суспільства до третейського розгляду. Важливо, що в законопроект включені запобіжники, які не дозволять третейським судам сприяти або бути залученими до рейдерських дій", - заявив Малюська.

Також міністр зазначив, що в разі, якщо третейські суди не звернуться до органів держреєстрації у встановлений термін, їх діяльність буде припинена в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot зафіксувала першу спробу рейдерського захоплення у 2020 році. 21 січня власника компанії "Профтим" намагалися змінити на підставі підробленої довіреності.

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції вдосконалить систему розподілу, направлення та переведення засуджених. У міністерстві планують зробити систему розміщення засуджених максимально прозорою.

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