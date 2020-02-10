ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді з'явився законопроект Кабміну про вдосконалення третейських судів

Новини » Політика     10.02.2020 - 17:34
У Раді з'явився законопроект Кабміну про вдосконалення третейських судів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Третейські суди планують включити в роботу організацій на постійній основі

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради України законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований сьогодні, 10 лютого, під №3045.

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження проекту - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив розроблений Міністерством юстиції законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)".

Згідно із законопроектом, третейські суди діятимуть на постійній основі при організаціях, а також будуть розширені повноваження органів третейського самоврядування. Зазначалося також, що в разі, якщо третейські суди не звернуться до органів держреєстрації в установлений термін, їх діяльність буде припинена в судовому порядку.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, наприкінці грудня 2019 року Кабмін схвалив два законопроекти, що регулюють роботу суду присяжних.

Кабмін вніс до Ради закон про збільшення штрафів за хибний виклик поліції і "швидкої" У ВР внесли закон про надання послуг військового характеру за межами України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Радасуды
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся