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Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік

Київ, Середа 09 вересня 2020 14:10
Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

На черговому засіданні Кабінету міністрів України було затверджено План пріоритетних дій уряду на 2020 рік. Названі головні кроки.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зокрема, для реалізації реформи державного управління заплановано наступні кроки:

Розроблення та подання Кабміну законопроекту про зміни до законів "Про центральні органи виконавчої влади та "Про Кабінет Міністрів України". Мова йде про удосконалення організації та порядку функціонування Кабміну та ЦОВВ (Центрального органу виконавчої влади).

Для встановлення єдиних вимог до нормопроектування та вирішення колізійних питань розроблення та подання Кабміну законопроекту "Про нормативно-правові акти".

Для запровадження сучасних стандартів підготовки проектів рішень та залучення зацікавлених осіб до їх підготовки розроблення та подання Кабміну законопроекту "Про публічні консультації".

Для зосередження Кабміну та ЦОВВ на реалізації ключових та властивих їм функцій і припинення розгляду урядом відомчих, операційних та технічних питань розроблення та подання Кабміну законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення КМУ невластивих повноважень".

Робота над оновленням регламенту Кабміну відповідно до рекомендацій програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту SIGMA.

Перед Національним агентством України з питань державної служби поставлені такі завдіння:

  • Оновлення конкурсних процедур для забезпечення прозорого відбору на держслужбу, що ґрунтується на європейських принципах;
  • Удосконалення законодавства в сфері розвитку держслужби та системи оплати праці з метою оновлення процедури добору за принципами SIGMA та запровадження прозорої системи оплати праці держслужбовців. Законопроєкт має бути поданий до парламенту;
  • Запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад державної служби в пілотних державних органах в межах реалізації Концепції реформування системи оплати праці держслужбовців. Відповідна постанова має бути прийнята Кабміном;
  • Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати, враховуючи HRMIS.

Нагадаємо, в Кабміні назвали ТОП-10 нових держпослуг, які запустять з жовтня.

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