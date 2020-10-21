ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін схвалив законопроект про публічні консультації з держвладою

Київ , Середа 21 жовтня 2020 16:13
Кабмін схвалив законопроект про публічні консультації з держвладою
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 21 жовтня, уряд схвалив проект закону про публічних консультаціях з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"У документі чітко визначається коло осіб та принципи, за якими проводять такі консультації при прийнятті рішень органами державної влади. Це буде сприяти розширенню прав і свобод наших громадян, а також розвитку громадянського суспільства", - заявив він.

Нагадаємо, у вересні Кабмін презентував план пріоритетних дій на 2020 рік, серед яких робота з Європейським Союзом над "промисловим безвизом" і оновленням Угоди про асоціацію.

Як писало РБК-Украина, раніше в Євросоюзі розповіли про подальші плани в євроінтеграції України в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів також затвердив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року, що передбачено виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ЕвросоюзКабінет Міністрів Україниполитика

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся