У Раді з'явився текст закону про удосконалення процедури звільнення Кабміну

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до статті 18 закону “Про Кабінет міністрів України”, статті 6 закону "Про центральні органи виконавчої влади", статті 18 закону “Про комітети Верховної ради України”. У Регламенті ВР пропонується змінити редакцію статті 205, 240 та додати статті 206 та 206-1

Проектом планується, по-перше, закріпити обов’язок члена Кабінету міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету ВР та на пленарному засіданні. По-друге, пропонується врегулювати порядок подання такого звіту. По-третє, пропонується закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена Кабінету Міністрів, на виступ під час розгляду цього питання Верховною Радою України.

Крім цього, документом передбачається привести у відповідність до Конституції України положення регламенту ВР, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів уряду.

Нагадаємо, Раді пропонують прийняти законопроект №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів". У вівторок текст проекту був відсутній на сайті ВР.

Як писало РБК-Україна, 4 березня на позачерговому засіданні ВР депутати призначили новий склад Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за що проголосували 277 нардепів.

До цього Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Гончарука.