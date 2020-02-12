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У Раді з'явився текст закону Кабміну про вдосконалення третейських судів

Новини » Політика     12.02.2020 - 15:45
У Раді з'явився текст закону Кабміну про вдосконалення третейських судів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом змінюється порядок реєстрації третейських судів

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту уряду №3045 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований 10 лютого, але спочатку текст законопроекту був відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.

Законом планується передбачити:

  • зміну порядку державної реєстрації третейських судів, зокрема, визначення Міністерства юстиції України єдиним суб’єктом державної реєстрації постійно діючих третейських судів;
  • посилення вимог щодо організацій, при яких можуть утворюватися постійно діючі третейські суди, а саме визначення, що такі організації мають бути неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про утворення третейського суду має становити понад п’ять років;
  • зміну підпорядкованості справ, які можуть розглядати третейські суди, зокрема, розгляд третейськими судами спорів у справах про нерухомість (положення наберуть чинності через три роки з дня набрання чинності цим законом).

Крім того, пропонується розширення повноважень Третейської палати України. До її повноважень буде віднесене встановлення відповідності засновника утворюваного постійно діючого третейського суду вимогам закону та надання відповідного висновку, а у разі невиконання засновником постійно діючого третейського суду вимог закону Третейська палата України повинна буде звертатись до органу держреєстрації із відповідною заявою.

Також передбачається перереєстрація постійно діючих третейських судів відповідно до нових вимог закону. Діяльність постійно діючих третейських судів, які не звернуться до органу держреєстрації у встановлений строк, буде припинена у судовому порядку.

Нагадаємо, Кабмін 10 лютого вніс до Ради відповідний проект закону. Але спочатку текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабмін схвалив розроблений Міністерством юстиції законопроект "Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду)".

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