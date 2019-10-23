У Раді з'явився текст закону Кабміну про легалізацію грального бізнесу

На сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Законопроектом пропонується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з діференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду азартної гри, кількості грального обладнання та розташування грального закладу.

При цьому встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор; спеціальні вимоги щодо відповідності грального обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для проведення азартних ігор, загальноприйнятим міжнародним стандартам.

Планується встановити й вимоги до ідентифікації гравців, зокрема, неповнолітніх осіб, та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.

Також запроваджується принцип "відповідальної гри", що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб в азартних іграх, та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією).

Документом посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу.

Проектом передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється державним колегіальним органом, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном. До компетенції цього органу належатиме ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання та програмного забезпечення, держконтроль за організацією та проведенням азартних ігор (зокрема контроль за додержанням цього закону, ліцензійних умов), проведення електронних аукціонів ліцензій у сфері азартних ігор тощо.

Законопроектом запроваджується система онлайн моніторингу за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання та програмного забезпечення організаторів азартних ігор, що підключені до єдиної системи.

Передбачена концепція єдиного оператора лотерей.

При цьому документом встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів.

Проектом визначаються спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів.

"Для розміщення казино спеціальною гральною зоною є території готелів категорії "п’ять" зірок, для розміщення залів гральних автоматів спеціальною гральною зоною є території готелів категорії від "трьох" до "п’яти" зірок", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у Верховну раду України законопроект №2285 про легалізацію грального бізнесу 17 жовтня, однак до сьогодні текст проекту був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив ВР схвалити закони про легалізацію грального бізнесу. Глава держави доручив схвалити документ до 1 грудня 2019 року.

Відзначимо, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що економічний ефект від легалізації грального бізнесу очікується в сумі 2-2,5 млрд гривень. Сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.

Додамо також, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що більшість українців (58%) виступають проти повернення в Україну грального бізнесу.