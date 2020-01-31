У Раді з'явився текст закону Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах

У Верховній раді України з'явився текст проекту закону №2814 "Про внесення змін до статті 2 закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати", який спрямований на боротьбу з боргами по виплатах громадянам. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ був внесений до ВР 28 січня. Останній етап проходження документа - обробляється у комітеті.

Нагадаємо, в понеділок Мінсоцполітики повідомило, що передало даний законопроект в Раду, а 28 січня документ з'явився на сайті ВР, але без тексту.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо ідеї про зміни в порядку компенсацій за затримку у виплатах.

Так, Кабмін 24 січня схвалив законопроект про виплату компенсацій у разі виникнення заборгованості по виплатах пенсій, зарплат, стипендій і соціальних виплат.

Підкреслимо, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні за станом на 1 грудня 2019 склала 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.