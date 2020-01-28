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У Раді з'явився законопроект Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах

Новини » Політика     28.01.2020 - 17:07
У Раді з'явився законопроект Кабміну про компенсацію за борги по зарплатах
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У понеділок Кабмін передав документ до парламенту

У Верховній раді України з'явився проект закону "Про внесення змін до статті 2 закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати", який спрямований на боротьбу з боргами по виплатах громадянам. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ був внесений сьогодні, 28 січня. Він зареєстрований під №2814.

На даний момент текст проекту відсутній на сайті Верховної ради. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в понеділок Мінсоцполітики повідомило, що передало даний законопроект у Раду.

Як писало РБК-Україна, раніше Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо ідеї про зміни в порядку компенсацій за затримку у виплатах.

Нагадаємо, Кабмін 24 січня схвалив законопроект про виплату компенсацій у разі виникнення заборгованості по виплатах пенсій, зарплат, стипендій і соціальних виплат.

Підкреслимо, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 грудня 2019 року склала 3220,9 млн грн, що на 21,8% (на 575,8 млн грн) більше, ніж на початок року.

Борги по зарплатах на працюючих підприємствах зросли на чверть Кабмін передав до Ради законопроект про компенсацію за борги по зарплатах
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