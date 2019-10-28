У Раді з'явився текст закону Кабміну про зміни щодо публікації держбюджету

У Верховній раді з'явився текст проекту закону уряду №2308 про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Зокрема, пропонується змінити місце обов’язкової публікації законопроекту про держбюджет та щорічної інформації про виконання бюджету з газети "Урядовий кур’єр" на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

При цьому залишається обов’язковість друку щорічної інформації про виконання держбюджету України і місцевих бюджетів у газеті "Голос України" та у газетах, визначених відповідними місцевими радами.

"Такі зміни до Бюджетного кодексу України є частиною комплексних змін законодавства, що спрямовані на перехід до офіційної публікації рішень уряду на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України", - сказано у пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у четвер, 24 жовтня, зареєстрував у Верховній раді законопроект №2308 "Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України". Стаття 28 кодексу визначає доступність інформації про бюджет.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів й інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Документи уряду, включно з проектом державного бюджету України, пропонується публікувати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Анонсувалося, що законопроект буде незабаром переданий до Верховної ради.

В уряді роз'яснили ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі". Зокрема, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запевнив, що прийняття відповідного проекту не означає можливість підміняти тексти законів.