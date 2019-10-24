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Кабмін пропонує Раді внести зміни щодо доступності інформації про бюджет

Новини » Політика    24.10.2019 - 19:03
Кабмін пропонує Раді внести зміни щодо доступності інформації про бюджет
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд пропонує внести зміни до Бюджетного кодексу

Кабінет міністрів України у четвер, 24 жовтня, зареєстрував у Верховній раді законопроект №2308 "Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Зазначимо, стаття 28 кодексу визначає доступність інформації про бюджет. Дана стаття визначає вимоги до оприлюднення бюджету.

Наразі текст проекту відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроект №2307 "Про внесення змін до деяких законів України про опублікування нормативно-правових актів Кабінету міністрів України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді".

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів й інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Зокрема, пропонується, щоб документи уряду, включно з проектом державного бюджету України, публікувалися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Анонсувалося, що законопроект буде незабаром переданий до Верховної ради.

Підкреслимо, в уряді роз'яснили ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі". Зокрема, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запевнив, що прийняття відповідного проекту не означає можливість підміняти тексти законів.

У Раді з'явився проект про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі" Кабмін схвалив зміни щодо регуляторних актів у роздрібній торгівлі алкоголем
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