У Раді з'явився проект про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст законопроекту відсутній

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №2307 "Про внесення змін до деяких законів України про опублікування нормативно-правових актів Кабінету міністрів України та розміщенні окремої інформації в електронному вигляді". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ був внесений до Ради у четвер, 24 жовтня. На даний момент текст законопроекту відсутній.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в уряді роз'яснили ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі". Зокрема, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запевнив, що прийняття відповідного проекту не означає можливість підміняти тексти законів.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів і інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Зокрема, пропонується, щоб документи Кабінету міністрів, включно з проектом державного бюджету України, публікувалися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Зазначалося, що законопроект буде незабаром переданий до Верховної ради.

Відзначимо також, у жовтні минулого року нардепи прийняли закон про продовження друку газети "Голос України".