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У Раді з'явився текст проекту змін до Кодексу адміністративного судочинства

Новини » Політика     27.02.2020 - 14:49
У Раді з'явився текст проекту змін до Кодексу адміністративного судочинства
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект покликаний реалізувати на практиці принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом

У Верховній раді з'явився текст урядового законопроекту №3071 "Про внесення змін до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, проектом планується внести зміни і доповнення до частин другої та третьої статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України щодо повернення судового збору (або його пропорційної частини відповідно до обсягу задоволених вимог) позивачу у разі задоволення судом позову (його частини) незалежно від статусу позивача (орган владних повноважень, суб’єкт господарювання, фізична особа тощо).

У пояснювальній записці наголошується, що документ покликаний реалізувати на практиці принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом відповідно до статті 129 Конституції України та пункту 2 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

"Це сприятиме зменшенню фінансового навантаження на державний бюджет та підвищенню рівня правової і громадянської свідомості суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства, особливо тих, унаслідок яких виникають порушення, що становлять загрозу життю і здоров’ю людей", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, Кабмін пропонує ВР схвалити законопроект №3071 "Про внесення змін до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України". Він був зареєстрований 17 лютого, однак спочатку текст був відсутній на сайті ВР.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань антикорупційної політики на своєму засіданні розгляне урядовий законопроект №2721 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму".

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