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Кабмін пропонує Раді змінити Митний кодекс щодо договору з Польщею про кредит

Новини » Політика     07.05.2020 - 13:31
Кабмін пропонує Раді змінити Митний кодекс щодо договору з Польщею про кредит
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст законопроекту відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді проект закону №3437 "Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо виконання умов договору між урядом України та урядом республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Наразі текст законопроекту відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Польщі на облаштування пунктів пропуску на кордоні. У Міністерстві фінансів зазначили, що узгоджені зміни уточнюють перелік операцій, товарів, які звільняються від оподаткування, сплати митних платежів на території України в рамках реалізації відповідної угоди між урядами двох країн.

Як писало РБК-Україна, раніше планувалося що кредит буде використаний на поліпшення інфраструктури в прикордонному регіоні з Польщею - 68 мільйонів євро на поліпшення стану доріг і 32 мільйони євро - на прикордонні пункти пропуску.

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