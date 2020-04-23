У Раді з'явився один із законопроектів щодо підтримки культури на час карантину

У Верховній раді зареєстрували законопроект №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

На цей час текст законопроекту відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Одним з авторів проекту є голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики подав у Раду на реєстрацію пакет законопроектів, спрямованих на економічну підтримку культури і креативних індустрій.

У комітеті підкреслювали, що з початку карантину по 1 травня втрати у сфері культури складуть 5,8-8,7 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави Володимир Зеленський схвалив бюджет надзвичайної ситуації. Зокрема, бюджетом було урізано фінансування культури і спорту на 2,3 млрд гривень.