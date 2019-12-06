У Раді з'явився новий нардеп

Депутат Верховної ради України Сергій Мандзій приніс присягу народного депутата в ході ранкового пленарного засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив про входження Мандзія до складу фракції "Слуга народу".

За даними "Чесно", у 2015 році балотувався на посаду Хмельницького міського голови від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" як безпартійний, також балотувався до Хмельницької міської ради по округу №2. Є членом виконавчого комітету міської ради.

У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради 6 скликання по мажоритарному округу від "Народної партії". Був головою постійної депутатської Комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та підприємництва.

У 2006 році був обраний депутатом тієї ж ради за списком "Народного блоку Литвина", голова однойменної фракції. У 2002 році обраний депутатом ХМР по мажоритарному округу. У 1998 році балотувався туди ж по мажоритарному округу як самовисуванець.

Зазначимо, що Мандзій зайшов в Раду замість екс-народного депутата від "Слуги народу" Олександра Кубракова, який очолив "Укравтодор".

Також РБК-Україна писало, що в жовтні Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Копиленка народним депутатом від політичної партії "Слуга народу", який був 135-м номером у списку. Він став депутатом замість Анни Коваленко, яка перейшла на роботу в Офіс президента.