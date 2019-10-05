ЦВК зареєструвала нового нардепа

Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центрвиборчком зареєстрував Олександра Копиленка

Центральна виборча комісія (ЦВК) у суботу, 5 жовтня, в ході чергового засідання зареєструвала Олександра Копиленка народним депутатом від політичної партії "Слуга народу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Як повідомили в ЦВК, Копиленко був зареєстрований народним депутатом замість Анни Коваленко, яка добровільно склала мандат нардепа у зв'язку з призначенням в Офіс президента. Копиленко був зареєстрований нардепом від "Слуги народу" під номером 135.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України ... Копиленка Олександра Любимовича,.... включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 135", - йдеться в заяві Центрвиборчкому.

Нагадаємо, 4 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Анни Коваленко на посаду заступника керівника Офісу президента.

Також РБК-Україна писало, що 10 вересня Верховна рада України підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Коваленко. Відповідний проект постанови №2091 підтримали 369 парламентарів.