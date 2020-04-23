У Раді з'явилися ще два закони щодо підтримки культури на час карантину

У Верховній раді зареєстрували ще два законопроекти щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

На цей час тексти законопроектів відсутній на сайті Ради. Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Так, йдеться про законопроекти №3379 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо державної підтримки культури, малого бізнесу та креативних індустрій у зв'язку з дією заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та №3378 "Про внесення зміни до Бюджетного Кодексу України щодо державної підтримки сфери культури у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді з'явився законопроект №3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики подав у Раду на реєстрацію пакет законопроектів, спрямованих на економічну підтримку культури і креативних індустрій. У комітеті підкреслювали, що з початку карантину по 1 травня втрати у сфері культури складуть 5,8-8,7 млрд гривень.

Так, глава держави Володимир Зеленський схвалив бюджет надзвичайної ситуації. В головному кошторисі країни було урізано фінансування культури і спорту на 2,3 млрд гривень.