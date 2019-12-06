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У Раді з'явилася нова депутатська група

Новини » Політика     06.12.2019 - 11:14
У Раді з'явилася нова депутатська група
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Група налічує 17 народних депутатів

У п'ятницю, 6 грудня, в парламенті створена депутатська група "Довіра". Про це в сесійній залі оголосив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

До групи увійшли 17 народних депутатів.

"Оголошую про сформування та реєстрацію у Верховній раді 9-го скликання депутатської групи "Довіра", до складу якої увійшли 17 народних депутатів", - сказав Разумков.

Всього в групі зібралися 17 надреп-мажоритарників:

  • Олег Кулініч, голова групи;
  • Валерій Лунченко, заступник голови;
  • Бакунець Павло;
  • Люшняк Микола;
  • Петьовка Василь;
  • Кот Андрій;
  • Давиденко Валерій;
  • Приходько Борис;
  • Горват Роберт;
  • Шахов Сергій;
  • Вельможний Сергій;
  • Сухов Олександр;
  • Єфімов Максим;
  • Ковальов Олександр;
  • Арешонков Володимир;
  • Бабенко Микола;
  • Іванчук Андрій.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що на сьогодні не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання, але надалі це можливо.

Також РБК-Україна писало, що в ході сьогоднішнього засідання парламенту приніс присягу народного депутата Сергій Мандзій. Він увійшов до складу фракції "Слуга народу" замість Олександра Кубракова, якого призначили головою "Укравтодору".

Зазнчимо, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради. За даними опитування, оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).

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