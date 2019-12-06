У Раді з'явилася нова депутатська група

Група налічує 17 народних депутатів
У п'ятницю, 6 грудня, в парламенті створена депутатська група "Довіра". Про це в сесійній залі оголосив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.
До групи увійшли 17 народних депутатів.
"Оголошую про сформування та реєстрацію у Верховній раді 9-го скликання депутатської групи "Довіра", до складу якої увійшли 17 народних депутатів", - сказав Разумков.
Всього в групі зібралися 17 надреп-мажоритарників:
Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що на сьогодні не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання, але надалі це можливо.
Також РБК-Україна писало, що в ході сьогоднішнього засідання парламенту приніс присягу народного депутата Сергій Мандзій. Він увійшов до складу фракції "Слуга народу" замість Олександра Кубракова, якого призначили головою "Укравтодору".
Зазнчимо, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради. За даними опитування, оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).