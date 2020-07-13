У Раді пояснили, чому не підтримали програму Кабміну

Під час голосування за програму дій уряду Дениса Шмигаля 18 червня президентська фракція дала лише 176 голосів, всупереч проханням президента Володимира Зеленського. Впливові співрозмовники в "Слуги народу" пояснюють цю цифру оцінкою дій Кабміну і "шкутильгаючою" комунікацією з депутатами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тінь перевиборів: чи є у Зеленського більшість у Верховній раді".

Крім того, за словами декількох джерел всередині монобольшинства, частина їхніх колег не побажала давати річний імунітет міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, міністру економіки Ігорю Петрашко і міністру охорони здоров'я Максиму Степанову.

"Але куди більшу роль зіграв бойкот групи депутатів, пов'язаних з Коломойським і Пінчуком. Вони відмовилися підтримувати програму, вважаючи прем'єра і в. о. міністра енергетики Ольгу Буславец ставлениками ДТЕК. Попутно "чорну мітку" Кабміну послала група депутатів, близьких до Андрія Богдана, з-за обшуків у його товариша, забудовника Андрія Ваврыша", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Кабмін подав свою програму дій ще на початку квітня, проте її не підтримала половина комітету парламенту, відправивши на доопрацювання.

У середині червня Рада повторно відхилила вже доопрацьований документ, що таким чином уряд втратив річного імунітету.