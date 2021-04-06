У Раді пояснили, яке число заражень коронавірусом для України стане катастрофою

Для України 35-40 тисяч нових випадків коронавірусу на добу є катастрофічним числом. На початку пандемії катастрофою було 5 тисяч хворих на добу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - заявив Радуцький.

Він зазначив, що нинішня хвиля COVID відрізняється високим рівнем госпіталізацій.

Нагадаємо, днями в Україні вперше зафіксували понад 20 тисяч заражень коронавірусом на добу. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує зростання захворюваності COVID до 25 тисяч випадків на добу.

При цьому, за прогнозами вчених, при нинішній динаміці пік третьої хвилі коронавірусу в Україні потрібно очікувати протягом одного-двох тижнів.

Зазначимо, вчора в країні підтвердили 13 276 нових випадків COVID. Найбільше заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.