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В Раде пояснили, какое число заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 08:58
В Раде пояснили, какое число заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко, Сергей Щербина

Для Украины 35-40 тысяч новых случаев коронавируса в сутки является катастрофическим числом. В начале пандемии катастрофой было 5 тысяч заболевших в сутки.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он отметил, что нынешняя волна COVID отличается высоким уровнем госпитализаций.

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч заболевших в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", - заявил Радуцкий.

Напомним, днями в Украине впервые зафиксировали более 20 тысяч заражений коронавирусом в сутки. При этом министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID до 25 тысяч случаев в сутки.

При этом по прогнозам ученых, при нынешней динамике пик третьей волны коронавируса в Украине нужно ожидать в течение одной-двух недель.

Отметим, за вчера в стране подтвердили 13 276 новых случаев COVID. Больше всего заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

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