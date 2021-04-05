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Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID до 25 000 випадків на добу

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 17:51
Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID до 25 000 випадків на добу Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Захворюваність на COVID в Україні може зрости до 25 000 випадків на добу. Такі цифри можуть бути в найближчі два тижні.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ще два тижні буде фіксуватися зростання числа нових хворих та числа госпіталізованих.

"Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу", - підкреслив Степанов.

Міністр додав, що погіршення ситуації із захворюваністю пов'язано з порушенням карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше Степанов допустив, що напружена ситуація з коронавірусом в країні буде спостерігатися ще не менше 10 днів. А після 15 квітня вона може стабілізуватися.

Крім того, він анонсував, що на цьому тижні Україна підпише контракт на поставку вакцин від COVID. За його словами, це буде досить велика кількість доз. Що стосується найближчих поставок, то очікується 367 000 доз AstraZeneca з Південної Кореї і 117 000 доз Pfizer за глобальним механізмом COVAX. До кінця травня українська сторона повинна отримати не менше, ніж 1,7 млн вакцин.

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