У Раді попросять про нові санкції щодо РФ

Пропонується посилювати політико-дипломатичний тиск на РФ для припинення нею асиміляції корінних народів

Верховной раде Украины предлагают принять проект постановления №10125 об обращении парламента к международному сообществу по новым санкциям против РФ из-за нарушений прав коренных народов в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ВР.

Так, ВР предлагают обратиться к Организации Объединенных Наций, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить действия РФ, направленные на нарушение и ограничение политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав представителей коренных народов Российской Федерации как такие, что противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права.

"Использовать все возможные виды санкций к должностным лицам органов государственной власти Российской Федерации, причастных к преследованию представителей коренных народов за их убеждения и деятельность по отстаиванию прав коренных народов... использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении Российской Федерации с целью восстановления свободы слова, совести и мирных собраний", - говорится в тексте постановления.

Также нардепы предлагают международному сообществу усиливать политико-дипломатическое давление на Россию с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов, нарушения суверенитета автономных республик РФ как формы национальной государственности коренных народов, обеспечения полного и реального равенства лиц, принадлежащих к коренным народам.

Парламентарии также просят обратить особое внимание на необходимость защитить языки коренных народов России, требовать от властей РФ вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка в общеобразовательных учебных заведениях в полном объеме, устранить искусственные препятствия на пути развития системы высшего образования на языках коренных народов.

Напомним, в парламент внесли проект постановления №10125 об обращении парламента к международному сообществу об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018 года в Раде анонсировали, что украинский парламент может обратиться к международному сообществу по поводу нарушения прав коренных народов в России. Так, речь идет о системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России.

Добавим, в январе в комитете парламента по иностранным делам заявили, что Верховная рада недостаточно уделяет внимания вопросу коренных народов. Подчеркивалось, что нардепы должны защитить права коренных народов Украины, прежде всего крымских татар, которые страдают от агрессии РФ.