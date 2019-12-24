Ринок землі: Милованов розповів про ініціативи для підтримки фермерів

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Гроші платників податків підуть фермерам у 2020 році

Фінансові інструменти для підтримки фермерів, які хочуть купити землю, будуть готові ще до відкриття ринку землі, яке заплановане на жовтень 2020 року. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Милованов, для впровадження механізму необхідно прийняти кілька законопроектів, ухвалити низку постанов, чітко розписати критерії, внести фермерів до фермерського реєстру, описати механізм.

"Це буде зроблено заздалегідь до відкриття ринку. Перші кроки, план, як це має відбуватися, вже розписаний і прийнятий Кабінетом міністрів", - сказав він.

Милованов назвав два аспекти субсидування фермерів з державного бюджету.

"Компенсація ставок для того, щоб людина мала можливість купити землю. Та страхування. Багато людей прийде і скаже: я фермер. Дуже добре, що ви фермер, а де ваша фінансова звітність? А її немає, тому що людина з готівкою працювала. Але ми хочемо, щоб тепер цей фермер працював в чисту, щоб він став власником землі", - розповів він.

Міністр заявив, що на першому етапі страхування вирішить певну проблему, дозволить тим, хто ще не має відносин з банками, їх отримати.

"І ми як держава готові страхувати для банку ризик того, що цей фермер, можливо, не зможе працювати ефективно. А через рік роботи банк вже буде знати кредитну історію", - заявив Милованов.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, прийняття Верховною радою закону про ринку землі у першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на куплю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних, або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).