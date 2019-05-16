ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні заявили, що механізм розподілу екоподатку неправильний

Новини » Економіка    16.05.2019 - 14:53
У Кабміні заявили, що механізм розподілу екоподатку неправильний
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Частина коштів екологічного податку йде не на екологію

Механізм розподілу екоподатку вимагає перегляду, так як він не спрямовується безпосередньо на екологічні цілі. Про це заявили учасники глобального економічного форуму за підтримки ООН, який відбувся в Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

Як заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, велика частина коштів екологічного податку йде не на екологію, а на інші цілі.

"Сьогодні в Україні 45 відсотків коштів, які сплачуються від екологічного податку, йдуть у загальний фонд бюджету. А далі ті люди, які приймають рішення про те, як ділиться загальний фонд бюджету, направляють ці кошти на освіту, на охорону здоров'я, на навколишнє середовище, на будівництво доріг тощо. Це неправильно", – заявив Семерак.

Як повідомлялося раніше, у Верховній раді вже зареєстровано нові законодавчі ініціативи, які позитивно оцінює бізнес.

За словами начальника управління з охорони навколишнього середовища компанії "Метінвест" Владислава Варнавського, реформа екоподатку дозволить зробити екологічний податок дійсно ефективним.

"Законопроекти досить прості, і вони пропонують використовувати до 70 відсотків екологічного податку на екологічні проекти підприємств. Тобто, підприємство приймає рішення про те, що воно буде реалізувати проект, інвестує власні кошти, і коли проект завершений, вже підписані документи про введення в експлуатацію, підприємство залишає в своєму розпорядженні ту частину екоподатку, яка може покрити ці витрати", – заявив Варнавский.

Раніше міжнародна компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявила, що незважаючи на те, що платежі по екологічному податку ростуть, вони не використовуються в Україні на природоохоронні цілі.

При, цьому велика частина коштів надходить до державного бюджету, а не до місцевого, і витрачається на що завгодно, але тільки не на екологію.

Необхідно змінити механізм розподілу і використання цих коштів, а також стимулювати підприємства вкладати гроші в поліпшення навколишнього середовища, вважає фінансовий директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Сергій Плічко.

Рада просить Кабмін звернутися до президента через забруднення у басейні 2 річок Уряд визначив кількість податківців
Новини України ПодаткиОстап СемеракэкологияМетинвест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся