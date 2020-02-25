У Раді планують прийняти цифровий та медичний кодекси

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

У поточному році планується прийняття 6 кодексів

Впродовж 2020 року у Верховній раді планують працювати над змінами до Конституції, а також ухвалити низку нових кодексів. Про це заявив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед пріоритетів діяльності парламенту на 2020 рік є прийняття 6 кодексів: медичного кодексу, цифрового кодексу України, кодексу про адміністративні процедури, кодексу судочинства України, кодексу електронних комунікацій та кодексу про адмінпроступки.

"Рекодифікація існуючих кодифікованих актів: Цивільний кодекс, житловий кодекс, кодекс про надра, кримінальний кодекс України", - йдеться в презентації плану робіт на 2020 рік.

Окрім того, серед першочергових законопроектів є закон про медіа, про працю та про публічні електронні реєстри, закон про страхову медицину, а також законодавство про міжнародну співпрацю України в галузі оподаткування.

"Перший блок - це зміни до Конституції України. Це скорочення депутатів до 300, (законопроект - ред.) про законодавчу ініціативу народу. Ще одна ініціатива - питання децентралізації", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Комітет парламенту з питань бюджету рекомендував Верховній раді узгодити Бюджетний кодекс із законом про кримінальні проступки.

Також РБК-Україна повідомляло, що 21 листопада уряд вніс до Верховної ради законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий, Митний та Бюджетний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.