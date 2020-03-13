У Раді розповіли, коли повернуться до звичайного режиму роботи

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Разумкова, обмеження у роботі ВР будуть збігатися із постановою Кабміну

Парламент повернеться до звичайного режиму роботи після того, як ситуація із поширенням коронавірусу піде на спад. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, обмеження у роботі ВР будуть збігатися із постановою Кабміну.

"Ці обмеження будуть збігатися з постановою Кабінету міністрів України. Я сподіваюсь, вона не буде продовжуватись. А після того, як негативні наслідки від коронавірусу спадуть, і наслідки зменшаться - ми повернемось до штатної роботи ВР", - заявив Разумков.

Нагадаємо, на час дії карантину в Верховну раду буде допускатися обмежена кількість представників ЗМІ, які отримають додаткові бейджи для акредитації. Глава Ради підкреслив, що в парламент будуть пропускати обмежену кількість журналістів.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер ВР підписав розпорядження "Про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Зазначалося, що до 3 квітня буде обмежений допуск до адміністративних будівель, споруд і службових приміщень ВР всіх осіб, крім народних депутатів, працівників Апарату ВР, помічників-консультантів нардепів України, які працюють за строковим договором на постійній основі.

Так, з 12 березня в Україні діє карантин через коронавірус. Уряд вирішив, що до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші.