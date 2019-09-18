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Рада змінила закон про ВАКС

Новини » Політика    18.09.2019 - 11:07
Рада змінила закон про ВАКС
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За документ проголосували 323 нардепа

Верховна рада внесла зміни до закону про Вищий антикорупційний суд: парламент прийняв у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1025, передає кореспондент РБК-Україна.

За ухвалення законопроекту проголосували 323 парламентарія.

Передбачається, що підсудність ВАКС поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо якиї про кримінальне правопорушення в ЄРДР внесені з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду.

Нагадаємо, раніше парламент прийняв цей закон за основу в першому читанні.
Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський пропонував ВР внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Так, на сайті законопроект був зареєстрований під №1025. Глава держави визначив його як невідкладний.

Додамо також, раніше Зеленський пропонував на розгляд Ради 8 скликання законопроект про уточнення підсудності справ ВАКС. Документом пропонувалося викласти в новій редакції підпункт в прикінцевих та перехідних положеннях. Передбачалося, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні виробництва з дня початку роботи цього суду.

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Новини України Володимир Зеленськийантікоррупційний суд
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