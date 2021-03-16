У Раді оцінили ймовірність масштабної кібератаки рівня вірусу Petya

На сьогодні Україні навряд чи загрожує масштабна кібератака, як сталося в 2017 році з вірусом Petya. За чотири роки в країні суттєво підвищився рівень кібербезпеки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі" .

Зазначимо, зараз 90% кібератак в Україні йдуть на приватний сектор і мають локальний характер. Тому заступник цифрового комітету Ради Олександра Федієнко сумнівається у повторенні атаки такого масштабу як вірус Petya.

"Такі широкосмугові атаки, як Petya, малоймовірно провести зараз. Я особисто не бачу загрози проведення такої глобальної атаки", - зазначив він.

У той же час заступник секретаря РНБО Андрій Демедюк каже, що за майже чотири роки в Україні суттєво підвищився рівень кібербезпеки. Зокрема, створені та ефективно працюють відповідні підрозділи в Нацбанку, Міноборони та Мінінфраструктури.

Відзначимо, 27 червня 2017 року в ході масштабної хакерської атаки тисячі серверів як державних, так і приватних підприємств України виявилися заражені вірусом Petya (він же NotPetya). Він поширювався через оновлення популярної бухгалтерської програми.

Лише за пару годин він "поклав" сайти великих банків, енергетичних компаній, поштових сервісів, об'єктів інфраструктури та багатьох інших ресурсів. За даними Державної служби спецзв'язку і захисту інформації, ця кібератака завдала економіці збитків на близько 10 млрд доларів. Українська сторона пов'язує атаку вірусу Petya з Росією.