У Раді оцінили шанси на прийняття нового виборчого кодексу

Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)

У профільному комітеті заявляють про готовність 240 нардепів проголосувати за проект кодексу

У Верховній раді на 80% впевнені, що новий виборчий кодекс за відкритими списками буде ухвалений наступного четверга, 11 липня. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань правової політики, нардеп Леонід Ємець.

Зі слів депутата, наразі у парламенті є до 240 голосів за проект виборчого кодексу.

"Я сподіваюсь, що в наступний четвер у нас буде достатня кількість людей, які виконають свою обіцянку - проголосувати за відкриті списки. Я на сьогодні бачу від 220-240 депутатів, які можуть проголосувати. Але все це на словах. Як вони - за чи проти ми - дізнаємось 11 числа. Але ті, хто не доїде - це буде його свідомий вибір проти відкритих виборчих списків.. Я прогнозую, що відсотків 80 - за те, що голоси будуть", - заявив Ємець.

Нагадаємо, раніше в ВР заявили, що фінальне голосування за виборчий кодекс за відкритими списками має відбутися напередодні позачергових виборів до Верховної ради в пленарний четвер, 11 липня. При цьому перед фінальним голосуванням у середу, 10 липня, має відбутися засідання правового комітету, на якому підготують збалансований проект кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент розглянув уже три тисячі поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Так, нардепи розглянули понад 65% всіх поправок. Усього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

Відзначимо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.