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Рада розглянула 3 тисячі поправок до нового виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    04.07.2019 - 12:24
Рада розглянула 3 тисячі поправок до нового виборчого кодексу
Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарі розглянули понад 65% правок до документу

Верховна рада України напередодні позачергових парламентських виборів розглянула три тисячі поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи розглянули понад 65% усіх поправок. Усього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок до другого читання.

"Вітаю вас, ми переходимо до 3-тисячної правки. Це означає, що ще трошки - і ми перейдемо до голосування... Залишилася тисяча", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, станом на середу Верховна рада України розглянула понад 60% поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками, а станом на вівторок ВР пройшла половину поправок до документа.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

Так, комітет ВР з питань правової політики в новому виборчому кодексі пропонує зобов'язати держоргани працювати на виборах без вихідних. У комітеті підкреслили, що виборчий процес дуже швидкоплинний, і багато роботи випадає на вихідні дні.

Додамо також, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонується, щоб НАЗК відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.

Рада розглянула понад 60% правок до нового виборчого кодексу Рада пройшла половину правок до нового виборчого кодексу
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