У Раді оцінили ефективність механізму притягнення депутатів до відповідальності

"Так, певні побоювання є, що ситуація може помінятися при іншому генпрокурорі. Але це така інституційна проблема", - заявив Монастирський.

Нардеп вважає, що головним плюсом нинішнього механізму є те, що зараз правоохоронці ніяк не перетинаються з політиками в ході розслідування. Більше правоохоронцям не потрібно "просити" депутатів зняти недоторканність з їх колеги або дозволити його затримати.

Монастирський впевнений, що питання скасування недоторканності занадто гостре для народних депутатів. За його словами, введення спеціальної процедури їх залучення під суд було вимушеним компромісом.

"Зараз би вже депутати за скасування недоторканності не проголосували, тоді був єдиний такий вдалий момент", - вважає голова комітету.