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У Раді відклали повернення акцизів на пальне

Фото: Рада поки що не розглядатиме повернення акцизів на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики поки не розглядатиме проект закону про повернення акцизів на пальне. Причина - завелика кількість поданих правок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Ярослава Железняка в Telegram.

"Законопроекту про повернення акцизів на пальне №7668-д не буде сьогодні на комітеті. Не звели таблицю через кількість правок. Відповідно на найближчому пленарному засіданні його теж не буде", - написав депутат.

Верховна рада 30 серпня ухвалила в першому читанні законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна сказав, що українська влада вирішила частково повернути акцизи на пальне, скасовані навесні 2022 року. Водночас ПДВ залишиться на рівні 7%, а не 20%, як було до війни.

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