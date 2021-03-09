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У Раді відмовилися від ідеї створення окремого закону про опозицію

Автор: Юлія Струк

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що зараз ведеться робота щодо узгодження законопроекту про опозицію. За його словами, парламент відмовився від напрацювання окремого закону.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

"Ми відмовилися від ідеї про створення окремого закону про опозицію і йдемо шляхом внесення змін до регламенту Верховної ради України", - пояснив Стефанчук.

Наприкінці січня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що опозиційні сили не демонструють "інтенсивну боротьбу" за цей документ.

Нагадаємо, восени 2020 року перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що робоча група почне роботу над документом з 16 листопада.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня 2020-го Разумков розповів, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії.

Так, у кінці травня минулого року в ВР почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка працює над цим документом.

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Новини України Верховна РадаоппозицияРуслан Стефанчук
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