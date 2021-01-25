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Обмежимося змінами до регламенту: Разумков розповів про долю закону про опозицію

Україна, Понеділок 25 січня 2021 14:19
Обмежимося змінами до регламенту: Разумков розповів про долю закону про опозицію
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, що буде з законом про опозицію. За його словами, опозиційні сили не демонструють "інтенсивну боротьбу" за цей документ.

Про це Разумков розповів у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Закон про опозицію. Він у нас давно стоїть на порядку денному, але якщо чесно, я бачу більше ініціативи від себе, від Руслана Олексійовича. Йому на кожній апаратній нараді я задаю питання "Так що в нас с законом про опозицію", - зазначив глава Ради.

Він підкреслив, що парламент буде змушений обмежитися лише змінами до регламенту.

"Інтенсивної боротьби за цей законопроект від опозиційних сил я не бачу. Ми вимушені будемо лише обмежитися змінами до регламенту", - сказав Разумков.

Нагадаємо, восени 2020 року перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що робоча група почне роботу над документом з 16 листопада.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня 2020-го Разумков розповів, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії.

Так, у кінці травня минулого року в ВР почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка працює над цим документом.

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Новини України Політика оппозицияВерховна РадаДмитро Разумков

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