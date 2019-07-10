Раді залишилося розглянути менше 1% правок до нового виборчого кодексу

У середу народні депутати встигли розглянути майже всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявила заступник голови Верховної ради Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

Сироїд наголосила, що розгляд поправок продовжиться у четвер з 10:00.

"4 тисячі 530-а поправка. Рішення не прийнято. На годиннику друга година. Я оголошую засідання Верховної ради закритим. Ми зустрінемось завтра о 10:00 ранку ", - заявила віце-спікер Ради.

Підкреслимо, таким чином парламентарям залишилося розглянути менше 1% правок до документу.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок нардепи розглянули майже 91% усіх поправок. Усього до виборчого кодексу подано 4568 поправок до другого читання.

Нагадаємо, глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент встигає пройти всі поправки до нового виборчого кодексу за відкритими списками за два дні - пленарні вівторок і середу. Він вважав, що розгляд поправок завершиться 10 липня.

Додамо також, спікер Ради прогнозував, що за виборчий кодекс за відкритими списками проголосують 240 народних депутатів. Він зазначав, що кожного депутата будуть продзвонювати і особисто запрошувати на голосування за документ.