ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій

Новини » Економіка    17.03.2019 - 13:11
Українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман повідомив, що програма монетизації проходить злагоджено

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що за запровадженою українським урядом програмою монетизації субсидій вже було виплачено близько 350 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Гройсман заявив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено.

"Ми виплатили вже близько 350 млн грн субсидій. Процес пішов", - повідомив прем’єр-міністр.

Також він заявив, що однією з ключових переваг монетизації стала можливість ефективно споживати ресурси та залишати зекономлені кошти на комунальних платежах для власних потреб.

"Якщо людина зекономила на послугах - менше витратила, вся економія перейде людині на власні потреби", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій. Міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що ці кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.

Гройсман назвав план розвитку Харківської області абсолютно реалістичним Гройсман побачив пастку у пропозиції "Нафтогазу" відпустити ціни на газ для населення
Новини України Володимир Гройсманмонетизация субсидий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся