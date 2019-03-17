Українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман повідомив, що програма монетизації проходить злагоджено

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що за запровадженою українським урядом програмою монетизації субсидій вже було виплачено близько 350 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Гройсман заявив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено.

"Ми виплатили вже близько 350 млн грн субсидій. Процес пішов", - повідомив прем’єр-міністр.

Також він заявив, що однією з ключових переваг монетизації стала можливість ефективно споживати ресурси та залишати зекономлені кошти на комунальних платежах для власних потреб.

"Якщо людина зекономила на послугах - менше витратила, вся економія перейде людині на власні потреби", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій. Міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив, що ці кошти виділені в межах окремої програми, розпорядником якої є Мінсоцполітики.