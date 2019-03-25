У Раді пояснили можливі проблеми з роботою сайтів держорганів

Сайт Верховної ради не має проблем в роботі і швидко відкривається, але проблеми із завантаженням сторінок можуть виникати через роботу сервера. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі українського парламенту.

У Раді відзначили, що ніяких технічних проблем з сайтом не було зафіксовано. Також на сайті постійно оновлюється і публікується інформація в робочому режимі.

"Сайт Верховної ради працює і не висить, тільки що його відкривали", - повідомили в прес-службі

Втім, не виключено перевантаження на єдиному сервері, на якому розташовані і інші сайти державних органів.

"Може бути через перевантажений сервер. Зараз не пленарний тиждень, який є останнім перед закінченням строку подання декларацій за минулий рік. Тобто, державні службовці повинні подати декларацію за минулий рік до 1 квітня. Держслужбовців багато і вони, можливо, всі одночасно почали подавати. Через це сервер трохи підвисає", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, за тиждень до виборів президента України у роботі сайту Держреєстру виборців стався збій. Станом на 16:00 25 березня інтернет-портал не відображався у декількох користувачів в різних районах міста Києва. Також у окремих користувачів сайт завантажувався дуже повільно, але через перевантаження не відображав усі дані.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що перед виборами президента України суди працюватимуть в спеціальному режимі. При цьому в день виборів президента суди будуть працювати цілодобово.