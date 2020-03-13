Банки підняли кредитні ставки для населення

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Банки готові кредитувати населення під 37% річних

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в лютому 2020 року в національній валюті становили 37,1% річних, що на 0,35 в.п. вище, ніж у січні (36,8%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 3,6 п. п. до 7,9% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в лютому знизилися з 13,2% до 12,0% річних, за валютним виросли з 4,1% до 5,0%.

Кредитний портфель банків за місяць зменшився на 0,7% до 966 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 0,7% - до 209 млрд грн, підприємств - скоротився на 0,7% - до 752 млрд грн.

Нагадаємо, дані "Опитування про умови банківського кредитування" НБУ за I квартал 2020 року свідчать, що 84% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів і 71% - роздрібних.

Як повідомляло РБК-Україна, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. За його словами, поверненці будуть кредити під 5% річних.