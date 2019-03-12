У Раді пояснили, чому "мовний закон" не оцінювала Венеційська комісія

У комітеті ВР зазначили, що міжнародних партнерів вдалось переконати у демократичності "мовного закону"

"Языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" не оценивала Венецианская комиссия, ведь он не может ограничивать права национальных меньшинств и языков коренных народов. Об этом сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, о необходимости направления документа на оценку комиссии были проведены дипломатические переговоры.

"За это (отправка закона на оценку Венецианской комиссии, - ред.) лоббировали представители тех правительств, которые критиковали нас за закон "Об образовании". В частности, Венгрии и других стран. Но мы провели серьезные дипломатические переговоры, в том числе с руководством Европейского парламента, с руководством НАТО, которое мы посетили вместе с председателем ВР", - сообщил Княжицкий.

Парламентарий отметил, что международных партнеров удалось убедить в демократичности "языкового закона".

"Мы убедили в том, что этот закон является демократическим, каким он и является, и принятие этого закона будет способствовать защите украинского языка и никоим образом не будет ограничивать прав национальных меньшинств и языков коренных народов", - добавил он.

Напомним, Рада во вторник, 12 марта, начала рассмотрение правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. К проекту ко второму чтению поданы 2082 правки.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 февраля парламент перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении. Однако рассмотрение ограничилось лишь вступительным словом главы профильного комитета, к правкам нардепы так и не переходили.

Добавим, в подготовленном ко второму чтению законе о функционировании украинского языка как государственного предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Так, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. В частности, штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.