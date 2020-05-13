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У Раді пояснили, чому МВФ вимагав від України ухвалення закону про банки

Новини » Політика     13.05.2020 - 13:42
У Раді пояснили, чому МВФ вимагав від України ухвалення закону про банки
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

МВФ побоювався, що виділені кошти можуть бути втрачені

У Верховній раді припускають, що Міжнародний валютний фонд вимагав від України ухвалення закону про банках через побоювання втрати виділених коштів. Про це журналістам розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ухвалення закону про банках було однією з умов для отримання програми stand by від МВФ.

"Чому МВФ виставив це умова ми можемо тільки здогадуватися. Ми ж не можемо залізти в голову МВФ. Але ми розуміємо, що МВФ так само, як і платники податків України не зацікавлений в тому, щоб гроші, які були витрачені на докапіталізацію в свій час комерційних банків, були втрачені назавжди", - заявив Гетманцев.

Нагадаємо, 13 травня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №2571-д "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Закон є запобіжником від повернення "Приватбанку" Коломойського і дозволить Україні отримати допомогу МВФ.

Раніше РБК-Україна писало, що перший транш від МВФ в розмірі 1,75 млрд доларів може відбутися через 3-4 тижні. До кінця року буде здійснено ще один переклад на таку ж суму.

Теги Новини України банкиМВФДанило Гетманцев
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