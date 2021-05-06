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У Раді пояснили, чому КСУ взявся за питання законності звільнення Кличка

Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

У Верховній Раді не бачать сенсації в тому, що Конституційний суд України почала розглядати питання законності звільнення мера Києва Віталій Кличко з посади голови КМДА. За словами представника парламенту в КСУ Ольги Совгирі, ця справа розглядається вже давно.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка".

"Зараз воно розглядається в закритому режимі Великою палатою. Це означає, що коли суд заслухав доводи учасників провадження, він йде обговорювати ці доводи в закритому засіданні", - пояснила Совгиря.

Вона зазначила, що зараз складно спрогнозувати, скільки за часом це триватиме.

"Буває по-різному: іноді місяць, іноді рік, іноді п'ять років. Те, що ця справа з'явилася на закритому засіданні, абсолютно не означає, що скоро слід очікувати рішення", - сказала нардеп.

Відповідне подання було подано до суду наприкінці серпня 2019 року на тлі загострення відносин між Кличком і Банковою. Документ направили більше ніж 50 нардепів минулого скликання з БПП, "Народного фронту" і Радикальної партії Ляшка. Позитивна відповідь КСУ могла б стати щитом для мера від нападок з боку офісу президента.

Як писало РБК-Україна, у Офісу президента є питання до Кличка щодо того, як він поєднує дві посади - мера і голови КМДА.

Також повідомлялося, що політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз немає сенсу звільняти Кличка з посади голови КМДА.

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Новини України Віталий КличкоКонституционный суд УкраиныВерховна Рада