У Раді пояснили, чому КСУ взявся за питання законності звільнення Кличка

"Зараз воно розглядається в закритому режимі Великою палатою. Це означає, що коли суд заслухав доводи учасників провадження, він йде обговорювати ці доводи в закритому засіданні", - пояснила Совгиря.

Вона зазначила, що зараз складно спрогнозувати, скільки за часом це триватиме.

"Буває по-різному: іноді місяць, іноді рік, іноді п'ять років. Те, що ця справа з'явилася на закритому засіданні, абсолютно не означає, що скоро слід очікувати рішення", - сказала нардеп.

Відповідне подання було подано до суду наприкінці серпня 2019 року на тлі загострення відносин між Кличком і Банковою. Документ направили більше ніж 50 нардепів минулого скликання з БПП, "Народного фронту" і Радикальної партії Ляшка. Позитивна відповідь КСУ могла б стати щитом для мера від нападок з боку офісу президента.