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Політолог оцінив можливість звільнення Кличка

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 09:30
Політолог оцінив можливість звільнення Кличка Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз намагатися зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА немає сенсу. Це можна було зробити відразу після місцевих виборів, але і тоді такі дії могли б викликати політичний дисонанс.

Про це Фесенко розповів у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка".

За його словами, те, що відбуватиметься в 2021 році, жодним чином не вплине на хід виборчої кампанії в 2024 році. Тому з точки зору логіки майбутніх президентських виборів в цьому немає ніякого сенсу, сказав Фесенко.

"А як зараз подати це в разі призначення на цю посаду іншої людини? Так чи інакше, це призведе до конфлікту з міським головою. Я не думаю, що зараз є сенс заводити такі конфлікти Офісу президента - не варто зараз починати воювати з усіма, це було б великою помилкою", - вважає політолог.

Нагадаємо, у Віталія Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти.

Зазначимо, Конституційний суд України продовжує розгляд конституційності звільнення з посади голови КМДА особи, обраної на посаду київського міського голови.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував меру Києва Віталію Кличку разом звернутися до президента з приводу призначення нового голови КМДА.

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Новини України Політика Віталий Кличко звільнення
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У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
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Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка