У Раді пояснили, чому комітет за участі Кравчука відбудеться у закритому режимі

Депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура пояснив, чому засідання комітету з питань організації державної влади за участі глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука відбудеться у закритому режимі. Засідання комітету заплановане на сьогодні.

Про це Качура розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що це рішення прийняла більшість комітету.

"Буде і Леонід Макарович, і представники Офісу президента, буде Андрій Борисович Єрмак. Будуть представники профільних міністерств... Вирішили, щоб не політизувалася ситуація, і ми могли відверто про все поговорити, буде саме у закритому режимі відбуватися зустріч, хоча я був проти цього", - пояснив парламентар.

Нагадаємо, раніше Кравчука через лист про вибори на Донбасі запросили на засідання профільного комітету Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, 20 серпня глава української делегації у ТКГ надіслав листа до парламенту з проханням розібратися з постановою про місцеві вибори.

Кравчук підкреслював, що у постанові має бути написано, що місцеві вибори повинні проходити по всій Україні.

Слід зазначити, що російську сторону не влаштовує, що в постанові йдеться про неможливість проводити вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.