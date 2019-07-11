У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності не раніше 2023 року

Під час консультацій народні депутати восьмого скликання не погоджувались на нову виборчу систему, яка набуде чинності раніше 2023 року. Про це у коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

Він зазначив, що дата набуття чинності 1 грудня 2023 року стала компромісом, який дозволив знайти голоси за закон у сесійній залі.

"1 грудня 2023 року - це компроміс, який дозволив знайти необхідну кількість голосів сьогодні в парламенті. Бо депутати не хотіли, щоб це відбулось через рік (вступ виборчого кодексу у силу, - ред.). Вони боялися, що після проведення цих виборів (21 липня, - ред.) будуть одразу проведені позачергові вибори за новим законом. Тому не віддавали голоси", - заявив Ємець.

Нардеп також заявив, що під час консультацій голова Ради Андрій Парубій перевірив стенограму обговорення, під час якого йшлось про строк вступу кодексу у силу з наступних чергових виборів. Проте у комітеті намагались уникнути маніпуляції поняттям "чергові".

"Піднялась стенограма Верховної ради, про що говорилось. Говорилось про те, що це будуть наступні чергові вибори або якщо чергових виборів не буде... Справа в тому, що може з'явитись можливість маніпулювати словом "чергові" і постійно проводити позачергові вибори за старим законом. Тому окрім фрази наступні чергові була поставлена ще й дата", - додав він.

Ємець також пояснив, що наступні позачергові вибори можуть відбуватись за старою виборчою системою.

"Якщо, допустимо, президент розпустить парламент ще раз, то звичайно будуть (за старим законодавством - ред.), але не пізніше 1 грудня 2023 року. Це редакція робочої групи", - підкреслив депутат ВР.

Нагадаємо, в новому виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.

Як писало РБК-Україна раніше, в новому виборчому кодексі, прийнятому напередодні позачергових виборів до парламенту, прохідний бар'єр становитиме 5%.

Так, у четвер, 11 липня, Рада у другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів.